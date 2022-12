Soirée Musiciens d’ici, musiques d’ailleurs Tunisie – Hend Zouari (qanun) Venezela – Cristobal Soto (harpe vénézuélienne) Vitré Vitré Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

2023-01-12 19:30:00 – 2023-01-12 22:00:00

Ille-et-Vilaine Le cycle Musiciens d’ici, musiques d’ailleurs est de retour ! Ces concerts mettent à l’honneur des interprètes de musiques traditionnelles du monde entier, vivant en France.

La 8e soirée du cycle ‘ , ‘ mettra en lumière deux sublimes interprètes d’instruments à cordes pincées : Hend Zouari, la « princesse du qanun », et le maître Cristobal Soto, à la harpe vénézuélienne.

Rendez-vous le jeudi 12 janvier à 19h30 au Centre culturel Jacques Duhamel, à Vitré ! Tunisie – Hend Zouari (qanun) Venezela – Cristobal Soto (harpe vénézuélienne)

