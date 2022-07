Soirée musicale Wattwiller Wattwiller Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Wattwiller

Soirée musicale Wattwiller, 23 juillet 2022, Wattwiller. Soirée musicale

Chalet refuge du Sihlbach Wattwiller Haut-Rhin

2022-07-23 20:15:00 – 2022-07-23 Wattwiller

Haut-Rhin EUR Une soirée musicale dédiée à la Grande Guerre et au cinéma qui prend pour cadre le chalet situé à proximité du Hartmannswillerkopf, qui a servi de décor à « Jules et Jim », chef d’œuvre du 7ème Art, réalisé par François Truffaut, avec la compagnie « Le Vent en Poupe ». Soirée musicale dédiée à la Grande Guerre et au cinéma avec pour cadre le chalet à proximité du Hartmannswillerkopf, qui a servi de décor à « Jules et Jim » de François Truffaut, avec la compagnie « Le Vent en Poupe ». +33 9 71 00 88 77 Une soirée musicale dédiée à la Grande Guerre et au cinéma qui prend pour cadre le chalet situé à proximité du Hartmannswillerkopf, qui a servi de décor à « Jules et Jim », chef d’œuvre du 7ème Art, réalisé par François Truffaut, avec la compagnie « Le Vent en Poupe ». Wattwiller

dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Wattwiller Autres Lieu Wattwiller Adresse Chalet refuge du Sihlbach Wattwiller Haut-Rhin Ville Wattwiller lieuville Wattwiller Departement Haut-Rhin

Wattwiller Wattwiller Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wattwiller/

Soirée musicale Wattwiller 2022-07-23 was last modified: by Soirée musicale Wattwiller Wattwiller 23 juillet 2022 Chalet refuge du Sihlbach Wattwiller Haut-Rhin

Wattwiller Haut-Rhin