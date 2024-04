Soirée musicale Studio Franceschi POP – Plateforme Ouverte au Public Arles, samedi 13 avril 2024.

Soirée musicale Studio Franceschi Concerts avec la participation de 5 groupes, et jam acoustique ouverte à tous Samedi 13 avril, 18h00 POP – Plateforme Ouverte au Public 5€ de participation aux frais.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-13T18:00:00+02:00 – 2024-04-13T23:00:00+02:00

Nos élèves ados et adultes se produisent dans la bientôt célèbre salle 1B à Pop-Arles.

Les concerts seront ponctués d’interventions acoustiques, avec la présence de Fabrice Valenza et ses élèves.

Ouvertes à tous, ces soirées sont l’occasion de faire jouer nos groupes et de présenter nos activités.

Vous entendrez :

EleKtrik sun

Open Flies

UkuCool

Caradura

Two wix

POP – Plateforme Ouverte au Public 1 rue Ferdinand de Lesseps, 13200 Arles Arles 13200 Les Alyscamps Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « studiofranceschi13200@gmail.com »}]

Lefils Dubassiste