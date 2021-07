Soirée musicale Plestin-les-Grèves, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Plestin-les-Grèves.

Au programme : Le swing manouche déjanté de Samarabalouf

Le trio Samarabalouf cultive le swing depuis toujours avec François Petit, compositeur et virtuose de la guitare. Il a trouvé des complices à sa mesure en Léo Ferdinand Cornélius Mathieu au violon et à la mandoline et Phyllipa Scammel à la contrebasse et violoncelle.

Les cuivres débridés des Balkans de Ziveli Orchestar

L’explosif Živeli Orkestar et son envoûtante chanteuse Suzana Djordjevic vous plongent au cœur des fêtes balkaniques. Živeli (prononcé Jiveli] signifie littéralement « à la vie » en serbe. Leur show est Un hymne à la vie entre tradition et modernité, transcendé par une voix sensuelle et de puissantes mélodies cuivrées sur fond de guitare saturée.

Le groov de Poney M

Avec un répertoire « groovy funky sexy, un poil disco », la fanfare Poney M est composée d’une vingtaine de musiciens : batterie, basse, guitare, chant, clarinettes, trompettes, cornet, trombones, tubas, saxophones barytons, altos et ténors.

Buvette et restauration sur place dès 19 h

espace.culturel@andourmeur.fr +33 2 96 23 98 80

