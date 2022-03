Soirée musicale Planfoy Planfoy Catégories d’évènement: Loire

Soirée musicale Planfoy, 5 mars 2022, Planfoy. Soirée musicale Le marmiton du Pilat 20 rue Georges Clemenceau Planfoy

Planfoy Loire Planfoy Venez écouter ou partager votre répertoire musical. Les Marteen’s débuteront la soirée et la scène sera ensuite ouverte.

Pour réserver votre place assise avec une assiette composée (avant le 3 mars) : contacter Le Marmiton du Pilat : 04 77 51 40 27 lesfousgerent@mailo.com https://www.lesfousgerent.jimdofree.com/ Le marmiton du Pilat 20 rue Georges Clemenceau Planfoy

