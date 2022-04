Soirée Musicale Patinoire De limoges Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

Soirée Musicale Patinoire De limoges, 15 avril 2022, Limoges. Soirée Musicale

Patinoire De limoges, le vendredi 15 avril à 21:00

Vous avez quoi de prévu le vendredi 15 Avril ? Rien ! Alors venez faire la fête sur la glace avec nous. Au programme, soirée musicale sur le thème dessins animés/cartoons. Venez faire vivre votre âme d’enfant sur la patinoire Olympique de la Ville de Limoges Rejoignez nous le vendredi 15 Avril de 21h à 23h30 pour une soirée animée par notre DJ partenaire Music and Geek Accessible pour le simple prix d’une entrée classique ! ⛸⛸?? Thème Dessins Animés/Cartoons Patinoire De limoges Boulevard des Petits Carmes – 87000 LIMOGES Limoges Le Sablard Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T21:00:00 2022-04-15T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Patinoire De limoges Adresse Boulevard des Petits Carmes - 87000 LIMOGES Ville Limoges lieuville Patinoire De limoges Limoges Departement Haute-Vienne

Patinoire De limoges Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/

Soirée Musicale Patinoire De limoges 2022-04-15 was last modified: by Soirée Musicale Patinoire De limoges Patinoire De limoges 15 avril 2022 Limoges Patinoire De limoges Limoges

Limoges Haute-Vienne