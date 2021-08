Balaruc-les-Bains Balaruc-les-Bains Balaruc-les-Bains, Hérault SOIREE MUSICALE PARTICIPATIVE AVEC JÉRAR SLABSKI Balaruc-les-Bains Balaruc-les-Bains Catégories d’évènement: Balaruc-les-Bains

Hérault

SOIREE MUSICALE PARTICIPATIVE AVEC JÉRAR SLABSKI Balaruc-les-Bains, 10 août 2021, Balaruc-les-Bains. SOIREE MUSICALE PARTICIPATIVE AVEC JÉRAR SLABSKI 2021-08-10 21:00:00 21:00:00 – 2021-08-10 23:00:00 23:00:00

Balaruc-les-Bains Hérault Auteur Compositeur GUITARISTE du trio « LES ZBROUFS » et du quartet « GisèLe NéGREL & Ze GuYs ». Auteur Compositeur GUITARISTE du trio « LES ZBROUFS » et du quartet « GisèLe NéGREL & Ze GuYs ». +33 4 67 46 81 46 Auteur Compositeur GUITARISTE du trio « LES ZBROUFS » et du quartet « GisèLe NéGREL & Ze GuYs ». dernière mise à jour : 2021-08-05 par

Détails Catégories d’évènement: Balaruc-les-Bains, Hérault Autres Lieu Balaruc-les-Bains Adresse Ville Balaruc-les-Bains lieuville 43.44107#3.67759