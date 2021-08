Mons Mons Hérault, Mons SOIRÉE MUSICALE Mons Mons Catégories d’évènement: Hérault

Mons

SOIRÉE MUSICALE Mons, 15 août 2021, Mons. SOIRÉE MUSICALE 2021-08-15 22:00:00

Mons Hérault Mons animation musicale les ” SUNSHINE SISTERS”

C’est un trio vocal avec un répertoire de chansons françaises et anglaises. +33 6 76 68 05 12 dernière mise à jour : 2021-08-11 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC

