Soirée Musicale : Fun and Bulles Lannemezan Lannemezan Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Lannemezan

Soirée Musicale : Fun and Bulles Lannemezan, 10 juin 2022, Lannemezan. Soirée Musicale : Fun and Bulles LANNEMEZAN 77 rue Gambetta Lannemezan

2022-06-10 20:00:00 – 2022-06-10 22:00:00 LANNEMEZAN 77 rue Gambetta

Lannemezan Hautes-Pyrénées Lannemezan Soirée musicale animé par les Fun and Bulles.

Faites-vous plaisir en dégustant la carte de vin et snacking.

Renseignements au 07 61 86 62 08. fad2008@yahoo.com +33 7 61 86 62 08 LANNEMEZAN 77 rue Gambetta Lannemezan

dernière mise à jour : 2022-03-28 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Lannemezan Autres Lieu Lannemezan Adresse LANNEMEZAN 77 rue Gambetta Ville Lannemezan lieuville LANNEMEZAN 77 rue Gambetta Lannemezan Departement Hautes-Pyrénées

Lannemezan Lannemezan Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lannemezan/

Soirée Musicale : Fun and Bulles Lannemezan 2022-06-10 was last modified: by Soirée Musicale : Fun and Bulles Lannemezan Lannemezan 10 juin 2022 Hautes-Pyrénées Lannemezan

Lannemezan Hautes-Pyrénées