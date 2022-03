Soirée musicale Franco-Allemande Marseille 3e Arrondissement, 1 avril 2022, Marseille 3e Arrondissement.

“Chères amies, chers amis et chers partenaires,



Nous vous invitons à notre soirée musicale franco-allemande le 1er avril 2022 à 19h30 au Rouge Belle de Mai. Deux groupes nous présenteront leurs créations sonores :



Tante Hortense fait de la musique à Marseille depuis 2003 et se spécialise dans la chanson française, mais pas seulement. Tantôt classiques et formels, avec des instruments essentiellement acoustiques, mais aussi pop et avec des synthétiseurs, proches de la samba ou de l’indie-folk, les musiciens et musiciennes convainquent et touchent à chaque fois et chaque fois différemment. Dans la formation actuelle, nous sommes l’un des premiers publics à les entendre.



Jaukadakka Afromed est un ensemble plus jeune, composé d’artistes allemands, français et marocains, réunis autour du musicien Armand Elmaleh-Lemal, établit depuis 1960. Son jazz moderne et intemporel puise dans les impulsions créatives de sa ville natale, Casablanca, et dans les expériences interculturelles et personnelles de tous les membres du groupe.



Avec cette soirée de concert, nous rattraperons la célébration du 22 janvier, journée de l’amitié franco-allemande, pour laquelle cet événement était initialement prévu. L’interculturalité et l’amitié entre la France et l’Allemagne s’exprimeront donc au sein de paysages sonores et toucheront nos sens au cours de la soirée comme quelque chose qui peut se situer en permanence dans la (re)création acoustique de différentes (cultures musicales).



Dans cet esprit, nous vous souhaitons une bonne fin de journée et nous réjouissons de vous accueillir nombreux et nombreuses !



Amicalement”

Association Eurocircle



Une proposition Eurocircle Europe Direct.

Rendez-vous au Rouge Belle de Mai vendredi 1er avril pour une soirée musicale franco-allemande.

http://www.rougebelledemai.com/

