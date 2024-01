Soirée musicale et théatrale Place de la truffières Puy-l’Évêque, samedi 10 février 2024.

Organisée par le festival « Le temps des guitares », soirée musicale et théatrale avec

– Le duo Bensa Cardinot (guitare et chant) sur des mélodies françaises

– Causse toujours compagnie dans « Des justes » d’après 2 pièces de Daniel KEENE avec Geneviève CHOPINEAU et JP STAQUET

10 EUR.

Place de la truffières Foyer rural

Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie letempsdesguitares@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 20:30:00

fin : 2024-02-10



