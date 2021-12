Saint-Denis Bibliothèque Intercommunale Alain Lorraine Saint-Denis Soirée musicale et romantique Bibliothèque Intercommunale Alain Lorraine Saint-Denis Catégorie d’évènement: Saint-Denis

Bibliothèque Intercommunale Alain Lorraine, le vendredi 21 janvier 2022 à 14:00

Acueil des usgers pour une nocturne sur le thème de l’amour avec des musiciens qui intérpréteront des chansons d’amour en français et en créole, Atliers d’origani et de cartes de saint valentin pour tout public. rencontres auteur

Entrée libre,, inscription pour les ateliers

Nocturne dans une ambiance romantique Bibliothèque Intercommunale Alain Lorraine 1 allée des pierres de lune Saint-Denis La Source

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T14:00:00 2022-01-21T22:00:00

