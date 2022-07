Soirée musicale et jambon à la broche

2022-07-30 19:00:00 – 2022-07-30 23:59:00 EUR 18 18 Le BREC de l'Entre2Mondes vous attend pour partager et découvrir sa scène ouverte spéciale été. Pour vous restaurer, un menu sera proposé avec jambon de porc noir à la broche cuit au feu de bois (accompagné d'autres mets locaux). Un plat végétarien sera également proposé.

