Casteljaloux Casteljaloux Casteljaloux, Lot-et-Garonne Soirée musicale et feu d’artifice Casteljaloux Casteljaloux Catégories d’évènement: Casteljaloux

Lot-et-Garonne

Soirée musicale et feu d’artifice Casteljaloux, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Casteljaloux. Soirée musicale et feu d’artifice 2021-07-14 – 2021-07-14 Route de Mont de Marsan Lac de Clarens

Casteljaloux Lot-et-Garonne Plusieurs temps dans la soirée :

– Concert avec Opsa Deheli (groupe de cuivres de Bordeaux), qui jouera des airs sud-américains, les pieds dans le sable.

– Feu d’artifice, tiré depuis le centre du lac sur des barques.

– Après le feu, concert de Mikaël Vigneau (variété française).

– Puis la soirée se clôturera avec un DJ. Concert avec Opsa Deheli (groupe de cuivres de Bordeaux), feu d’artifice, tiré depuis le centre du lac sur des barques, concert de Mikaël Vigneau (variété française), puis la soirée se clôturera avec un DJ. +33 5 53 93 48 00 Plusieurs temps dans la soirée :

– Concert avec Opsa Deheli (groupe de cuivres de Bordeaux), qui jouera des airs sud-américains, les pieds dans le sable.

– Feu d’artifice, tiré depuis le centre du lac sur des barques.

– Après le feu, concert de Mikaël Vigneau (variété française).

– Puis la soirée se clôturera avec un DJ. OTCLG dernière mise à jour : 2021-07-03 par

Détails Catégories d’évènement: Casteljaloux, Lot-et-Garonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Casteljaloux Adresse Route de Mont de Marsan Lac de Clarens Ville Casteljaloux lieuville 44.29202#0.06762