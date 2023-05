Soirée musicale Entourage : blind-test, karaoké CHU René Coty, 13 mai 2023, Paris.

Le samedi 13 mai 2023

de 19h00 à 22h00

.Public adultes. gratuit

Vous êtes fan de musique ou vous souhaitez simplement passer un moment de convivialité. Rejoignez nous pour notre soirée musicale Entourage !

Au programme de cette soirée : un blind test par équipe pour tester ses connaissances sur la musique, un karaoké pour échauffer sa voix, … et plein d’autres surprises !

Une belle occasion pour faire de nouvelles rencontres, vivre un moment de partage dans une ambiance chaleureuse et bienveillante

Pour participer, on se donne rendez-vous le samedi 13 mai à 19h au CHU René Coty dans le 14ème arrondissement

Le réseau Entourage

Une association qui donne aux personnes exclues et isolées les réseaux de soutien dont elles ont besoin pour rebondir et leur permettre de reprendre leur place dans la société.

Découvrez notre application mobile : Bit.ly/applientourage

La possibilité de créer des groupes locaux d’affinités

Plus de contenus (vidéos, podcast, etc.) pour comprendre, agir et s’inspirer

Plus d’événements de proximité

CHU René Coty 8 avenue René Coty 75014 Paris

Contact : https://app.entourage.social/actions/eQx-y53zI2K0 06 11 04 06 14 yaelleweill@entourage.social https://www.facebook.com/EntourageIdf https://www.facebook.com/EntourageIdf

Entourage Photo prise lors de notre dernier événement musical