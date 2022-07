Soirée Musicale du Moulin Montpezat, 16 juillet 2022, Montpezat.

Soirée Musicale du Moulin

Moulin du Capet Montpezat Lot-et-Garonne

2022-07-16 – 2022-07-16

Montpezat

Lot-et-Garonne

Montpezat

EUR 18 Une soirée conviviale et divertissante vous attend sur les hauteurs du Pays de Serres, avec une soirée musicale au pied du pittoresque moulin de Montpezat. Un repas champêtre vous est proposé aux sons de l’accordéon de Francis Carnejac, et les rythmes blues et rock des Rolling Dice.

Comité des fêtes de Montpezat

Montpezat

