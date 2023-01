SOIRÉE MUSICALE : DÉBUT DE CHANT’YÉ ET DUCOQ ALAN Nozay Nozay Nozay Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

SOIRÉE MUSICALE : DÉBUT DE CHANT'YÉ ET DUCOQ ALAN Nozay, 10 février 2023, Nozay. Centre socioculturel LaMano, 12 allée du Sophora, Nozay, Loire-Atlantique.

Loire-Atlantique Nozay Venez vous amuser avec le spectacle chanté de Début de chant’yé, un ensemble de 16 passionnées de musique et de scène, précédées du groupe Ducoq Alan qui proposera des chansons françaises, irlandaises et bretonnes. Tout public Informations auprès de LaMano Des chants variés, harmonisés, théâtralisés et dansés accueil@csc-lamano.fr +33 2 40 79 35 04 https://lamano.centres-sociaux.fr/ Centre socioculturel LaMano 12 allée du Sophora Nozay

