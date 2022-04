Soirée musicale de Prye La Fermeté, 7 mai 2022, La Fermeté.

Soirée musicale de Prye Parc de Prye Château de Prye La Fermeté

2022-05-07 – 2022-05-07 Parc de Prye Château de Prye

La Fermeté Nièvre La Fermeté

10 EUR La virtuose pianiste Aleksandra Swigut jouera Bach et Chopin dans les magnifiques écuries du château.

(Diplômée et professeur à l’Université de musique Frédéric-Chopin de Varsovie et lauréate du 1er Concours International de Chopin sur instruments historiques de Varsovie).

Cocktail dinatoire pour l’après-concert uniquement sur réservation (avant le 1er mai) : 20€ par personne

info@chateaudeprye.com +33 6 25 10 19 86 https://www.billetweb.fr/la-soiree-musicale-de-prye-2022

La virtuose pianiste Aleksandra Swigut jouera Bach et Chopin dans les magnifiques écuries du château.

(Diplômée et professeur à l’Université de musique Frédéric-Chopin de Varsovie et lauréate du 1er Concours International de Chopin sur instruments historiques de Varsovie).

Cocktail dinatoire pour l’après-concert uniquement sur réservation (avant le 1er mai) : 20€ par personne

Parc de Prye Château de Prye La Fermeté

dernière mise à jour : 2022-04-08 par