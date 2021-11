Amilly Espace jean-vilar Amilly, Loiret Soirée musicale de l’école de musique à l’espace Jean-Vilar Espace jean-vilar Amilly Catégories d’évènement: Amilly

Soirée musicale de l’école de musique à l’espace Jean-Vilar Espace jean-vilar, 16 décembre 2021, Amilly. Soirée musicale de l’école de musique à l’espace Jean-Vilar

Espace jean-vilar, le jeudi 16 décembre à 20:00

Les ensembles enfants et adultes de l’École municipale de musique d’Amilly se succèdent sur scène pour un peu plus d’une heure de concert. Le jeudi 16 décembre à 20h00 à l’Espace Jean-Vilar. Entrée gratuite. **Pass sanitaire et masques obligatoires** Soirée musicale de l’école de musique à l’espace Jean-Vilar Espace jean-vilar 264 Rue de la Mère Dieu 45200 Amilly Amilly Loiret

2021-12-16T20:00:00 2021-12-16T22:00:00

