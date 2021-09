Marseille Local C4 Bouches-du-Rhône, Marseille Soirée musicale de l’association “MINOUS MAGIQUES” Local C4 Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Soirée musicale de l’association “MINOUS MAGIQUES” Local C4, 25 septembre 2021, Marseille. Soirée musicale de l’association “MINOUS MAGIQUES”

Local C4, le samedi 25 septembre à 19:00

Soirée d’aide aux chats des rues du 13

Entrée libre

♫♫♫ Local C4 76 rue des 3 frères Barthelemy, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T19:00:00 2021-09-25T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Local C4 Adresse 76 rue des 3 frères Barthelemy, 13006 Marseille Ville Marseille lieuville Local C4 Marseille