Soirée musicale de la Lyre Naucelloise Naucelle Naucelle Catégories d’évènement: Aveyron

Naucelle

Soirée musicale de la Lyre Naucelloise Naucelle, 4 juin 2022, Naucelle. Soirée musicale de la Lyre Naucelloise Naucelle

2022-06-04 – 2022-06-04

Naucelle Aveyron Naucelle EUR L’école de musique de la Lyre Naucelloise ouvre ses portes à l’occasion de ce spectacle de fin d’année durant lequel vous pourrez encourager ses élèves et leurs talents naissants ! Lyre Naucelloise

Naucelle

dernière mise à jour : 2022-02-08 par OFFICE DE TOURISME PAYS SEGALI

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Naucelle Autres Lieu Naucelle Adresse Ville Naucelle lieuville Naucelle

Naucelle Naucelle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/naucelle/

Soirée musicale de la Lyre Naucelloise Naucelle 2022-06-04 was last modified: by Soirée musicale de la Lyre Naucelloise Naucelle Naucelle 4 juin 2022

Naucelle