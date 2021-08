Ballan-Miré Château de la Carte Ballan-Miré, Indre-et-Loire Soirée musicale Château de la Carte Ballan-Miré Catégories d’évènement: Ballan-Miré

Château de la Carte, le samedi 18 septembre à 18:00

Venez vous restaurer en goutant les fouées locales ou autres grillades tout en assistant au concert.

Entrée libre avec respect du pass sanitaire. Consos payantes

Concert du groupe local Gramm’s qui reprend vos chansons de variété préférées, dans le parc du château. Château de la Carte Rue de la Carte 37510 Ballan-Miré Ballan-Miré Indre-et-Loire

