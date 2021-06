Cuzion Cuzion Cuzion, Indre Soirée musicale chantée d’inspiration Soul Jazz « Une Lady dans tous ses états » Cuzion Cuzion Catégories d’évènement: Cuzion

Indre

Soirée musicale chantée d’inspiration Soul Jazz « Une Lady dans tous ses états » Cuzion, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Cuzion. Soirée musicale chantée d’inspiration Soul Jazz « Une Lady dans tous ses états » 2021-07-16 – 2021-07-16

Cuzion Indre Cuzion Soirée musicale chantée d’inspiration Soul Jazz « Une Lady dans tous ses états »,

entrée gratuite Soirée musicale chantée d’inspiration Soul Jazz « Une Lady dans tous ses états » +33 6 73 24 96 58 Soirée musicale chantée d’inspiration Soul Jazz « Une Lady dans tous ses états » Soirée musicale chantée d’inspiration Soul Jazz « Une Lady dans tous ses états »,

entrée gratuite ©AD2T dernière mise à jour : 2021-06-16 par

Détails Catégories d’évènement: Cuzion, Indre Autres Lieu Cuzion Adresse Ville Cuzion lieuville 46.47928#1.6052