Soirée musicale Brantôme en Périgord

Dordogne

Soirée musicale
5 place de la Jeunesse Espace Socioculturel Le Ruban vert
Brantôme en Périgord
Dordogne

2023-01-20 18:00:00 – 2023-01-20 21:00:00

Espace Socioculturel Le Ruban vert 5 place de la Jeunesse

Brantôme en Périgord

Dordogne Passez une soirée intergénérationnelle autour de jeux musicaux (karaoké, blind test…) et d’un repas partagé pour fêter le début de l’année 2023. Sur réservation. Partagez un moment convivial au Ruban Vert de Brantôme autour de jeux et musique, apportez votre pique-nique. Une soirée idéale pour rencontrer du monde et échanger. La soirée est ouverte à tous et gratuite. Sur réservation. +33 5 53 35 19 81 Espace Socio-culturel Le Ruban Vert Espace Socioculturel Le Ruban vert 5 place de la Jeunesse Brantôme en Périgord

