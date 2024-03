Soirée musicale avec Pascal La Villa Clohars-Carnoët, lundi 8 juillet 2024.

Laissez-vous séduire par sa voix captivante et son charisme sur scène. Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, Pascal vous transportera au fil de ses mélodies, vous invitant à danser, chanter et partager sa passion pour la musique. .

Début : 2024-07-08 19:00:00

fin : 2024-07-08

La Villa 2 Rue du Philosophe Alain

Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne contact@camping-les-embruns.com

