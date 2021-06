Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire, Mauges-sur-Loire SOIRÉE MUSICALE AVEC LE GROUPE SIN – COM’ CHEZ STAN Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire Mauges-sur-Loire Retrouvez le groupe SIN sur la terrasse de Com’ chez Stan à Montjean-sur-Loire à deux pas de la Loire !

