Soirée musicale avec la « Team Trocket » Luz-Saint-Sauveur

2023-03-24 19:00:00 – 2023-03-24

Forum de Luz Saint Sauveur 23 Avenue de Saint-Sauveur

Luz-Saint-Sauveur

Hautes-Pyrénées Au programme : concerts, dj set, restauration sur place. > Libre participation. ot@luz.org +33 5 62 92 30 30 Forum de Luz Saint Sauveur 23 Avenue de Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur

