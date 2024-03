Soirée musicale avec Joris et Alexandre La Villa Clohars-Carnoët, mercredi 24 juillet 2024.

Soirée musicale avec Joris et Alexandre La Villa Clohars-Carnoët Finistère

Plongez dans leur univers artistique où se mêlent émotion et énergie, au son de leurs interprétations captivantes.

Que ce soit pour revisiter les grands classiques ou pour découvrir de nouveaux titres, joignez-vous à nous pour célébrer la musique et la bonne humeur de Joris et Alexandre cet été ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-24 19:00:00

fin : 2024-07-24

La Villa 2 Rue du Philosophe Alain

Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne contact@camping-les-embruns.com

L’événement Soirée musicale avec Joris et Alexandre Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2024-03-18 par OT QUIMPERLE LES RIAS