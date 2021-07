Martres-Tolosane Sun Bar Restaurant Pizzeria Haute-Garonne, Martres-Tolosane Soirée musicale avec Fabien Cicoletta Sun Bar Restaurant Pizzeria Martres-Tolosane Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Le Bar-Restautant-Pizzeria le Sun vous propose une soirée musicale le 28 juillet à partir de 19h. Fabien Cicoletta revient pour l’occasion! Un menu à 20 € vous sera proposé. Pensez à réserver votre table.

Menu à 20€

au Restaurant Le Sun – Martres-Tolosane Sun Bar Restaurant Pizzeria 3 Bd de la Magdeleine 31220 Martres-Tolosane Martres-Tolosane Le Moulin Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-28T19:00:00 2021-07-28T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Martres-Tolosane Autres Lieu Sun Bar Restaurant Pizzeria Adresse 3 Bd de la Magdeleine 31220 Martres-Tolosane Ville Martres-Tolosane lieuville Sun Bar Restaurant Pizzeria Martres-Tolosane