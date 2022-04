Soirée musicale avec D’Luschdisch Band et Accord Majeur Dettwiller Dettwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Dettwiller Bas-Rhin Au courant des années 80, une bande de copains de Dettwiller a formé un groupe de musique – D’Luschdisch Band-. Avec leur chanteur compositeur, Rémy (Phillipps), ils se sont produits à l’époque sur de nombreuses scènes dans la région et même à la Choucrouterie à Strasbourg. Précisons que Rémy compose de belles chansons en Alsacien, chansons qui sont autant de tranches de vie décrites avec sensibilité et amour. La rencontre avec les musiciens du groupe Accord Majeur, il y a 4 ans, a été le déclic pour redécouvrir tous ces petits trésors cachés. Tombés sous le charme de ces belles chansons, les musiciens n’ont eu de cesse de convaincre Rémy de remonter sur les planches. C’est donc quarante ans plus tard, que Rémy, accompagné par Accord Majeur, vous fera partager ses plus belles chansons. Et en seconde partie, Accord Majeur vous fera voyager dans son répertoire de chansons françaises, d’hier et d’aujourd’hui. +33 6 06 67 36 97 Au courant des années 80, une bande de copains de Dettwiller a formé un groupe de musique – D’Luschdisch Band-. Avec leur chanteur compositeur, Rémy (Phillipps), ils se sont produits à l’époque sur de nombreuses scènes dans la région et même à la Choucrouterie à Strasbourg. Précisons que Rémy compose de belles chansons en Alsacien, chansons qui sont autant de tranches de vie décrites avec sensibilité et amour. La rencontre avec les musiciens du groupe Accord Majeur, il y a 4 ans, a été le déclic pour redécouvrir tous ces petits trésors cachés. Tombés sous le charme de ces belles chansons, les musiciens n’ont eu de cesse de convaincre Rémy de remonter sur les planches. C’est donc quarante ans plus tard, que Rémy, accompagné par Accord Majeur, vous fera partager ses plus belles chansons. Et en seconde partie, Accord Majeur vous fera voyager dans son répertoire de chansons françaises, d’hier et d’aujourd’hui. Dettwiller

