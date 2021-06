Brunoy Le Zef Brunoy, Essonne Soirée musicale au Zef Le Zef Brunoy Catégories d’évènement: Brunoy

Essonne

Soirée musicale au Zef Le Zef, 21 juin 2021-21 juin 2021, Brunoy. Soirée musicale au Zef

Le Zef, le lundi 21 juin à 18:00

**39ème édition de la Fête de la Musique !** ——————————————– Soirée en musique. Venez écouter, discuter, rêver et chanter ensemble sous le solstice d’été. ——————————————————————————————— ### **Au programme :** * 18h00 – 18h45 : **OTTOBAND** / Rock * 19h00 – 19h45 : **ARTIMON** / Pop acoustique * 20h00 – 21h00 : **FUNAMBULES** / Pop-Rock français * 21h15 – 22h00 : **PUNCHTUALITY** / Rock _Dans le respect des règles sanitaires._ Fête de la musique 2021 Le Zef 7 Place de la Pyramide, 91800 Brunoy Brunoy Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-21T18:00:00 2021-06-21T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Brunoy, Essonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Zef Adresse 7 Place de la Pyramide, 91800 Brunoy Ville Brunoy lieuville Le Zef Brunoy