Bouches-du-Rhne La voix envoûtante de Lara rencontrera la cuisine créative du chef Vincent Merly.

Lors de votre prochain dîner à l’Atmosph’R, appréciez l’harmonie culinaire et musicale. Profitez d’un live musical aux sonorités Jazz et Soul durant votre dîner au restaurant Atmosph’R +33 4 86 91 55 02 Restaurant Atmosph’R 256 avenue de Pérouse Aix-en-Provence

