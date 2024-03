Soirée Musicale au Normandy Aude hommage à Serge Reggiani 2ème date Théâtre Le Normandy Le Havre, samedi 1 juin 2024.

Soirée Musicale au Normandy Aude hommage à Serge Reggiani 2ème date Théâtre Le Normandy Le Havre Seine-Maritime

Spectacle inspiré de l’œuvre de Serge Reggiani et de quelques-unes de ses propres lettres. Le but faire découvrir le personnage, ses paroles et ses mélodies. L’intégralité des profits sera reversée à l’association du Normandy pour contribuer à la rénovation de ce lieu mythique.

Réservation obligatoire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 20:00:00

fin : 2024-06-01

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com

