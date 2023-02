Soirée musicale au Château d’Artigny : Un Vent Folklorique, 4 mars 2023, Montbazon .

Un piano, un violon, une clarinette vont s’exprimer autour du Folklore des pays de l’est et de la terre d’Argentine. Voici un programme qui unit des traditions soviétiques de différents pays et le tango. Un voyage qui nous mène en Arménie et en Hongrie en passant par la Russie de Stravinsky et l’Argentine de Piazzolla : ce sont des histoires musicales puissantes racontées et jouées par un trio qui ne manquera pas d’ajouter sa touche d’originalité avec des tangos revisités d’Astor Piazzolla. Une soirée imprégnée dans l’esprit slave et « tango ».

+33 2 47 34 30 30 https://www.grandesetapes.com/chateau-hotel-artigny-loire/

