**Les Fous gèrent** et **Le Marmiton du Pilat** vous invitent à une soirée musicale au **restaurant du Bourg de Planfoy**. Venez écouter ou partager votre répertoire musical. **Les Marteen’s** débuteront la soirée et la scène sera ensuite **ouverte**. Pour **RESERVER** votre place assise avec une assiette composée : contacter Le Marmiton du Pilat : **04 77 51 40 27** Pour les questions sur la scène ouverte : contacter l’association Les Fous gèrent : [[lesfousgerent@mailo.com](mailto:lesfousgerent@mailo.com)](mailto:lesfousgerent@mailo.com) Par l’association Les Fous gèrent … Restaurant du Bourg de Planfoy 42660 Planfoy Planfoy Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T19:00:00 2022-03-05T23:30:00

