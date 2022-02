Soirée musicale accordéon et chant Saint-Castin Saint-Castin Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-Castin

Soirée musicale accordéon et chant Saint-Castin, 4 mars 2022, Saint-Castin. Soirée musicale accordéon et chant Restaurant le Castine Place du Docteur Duboué Saint-Castin

2022-03-04 – 2022-03-04 Restaurant le Castine Place du Docteur Duboué

Saint-Castin Pyrénées-Atlantiques Saint-Castin Soirée musicale accordéon et chant avec Christine alias “Bebop”. Soirée musicale accordéon et chant avec Christine alias “Bebop”. +33 3 82 17 81 29 Soirée musicale accordéon et chant avec Christine alias “Bebop”. Le castine

Restaurant le Castine Place du Docteur Duboué Saint-Castin

dernière mise à jour : 2022-02-25 par

Détails Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques, Saint-Castin Autres Lieu Saint-Castin Adresse Restaurant le Castine Place du Docteur Duboué Ville Saint-Castin lieuville Restaurant le Castine Place du Docteur Duboué Saint-Castin Departement Pyrénées-Atlantiques

Soirée musicale accordéon et chant Saint-Castin 2022-03-04 was last modified: by Soirée musicale accordéon et chant Saint-Castin Saint-Castin 4 mars 2022 Pyrénées-Atlantiques Saint-Castin

Saint-Castin Pyrénées-Atlantiques