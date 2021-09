Quettehou Quettehou Manche, Quettehou Soirée Musicale à Vienne Quettehou Quettehou Catégories d’évènement: Manche

Quettehou Manche Quettehou Récital sur instruments d'époque : Mozart, Beethoven et les musiques d'Europe Centrale : aux racines de l'art tzigane avec Nicole Tamestit au violon classique et Pierre Bouyer au pianoforte viennois.

