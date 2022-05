Soirée musicale à Mazangé Mazangé, 18 juin 2022, Mazangé.

EUR Soirée musicale à Mazangé. Dans le cadre du manoir illuminé, l’Ensemble Clapicello, bien connu dans le Loir-et-Cher et au-delà, nous régalera d’œuvres de son répertoire éclectique où l’on trouve aussi bien Mozart, Beethoven que Nino Rota et Astor Piazzolla. Il est composé de Christian Monne à la clarinette, Vincent Daguet au violoncelle et Bernadette Burgos au piano. Le concert sera suivi du toujours très convivial buffet aux chandelles dans le jardin du manoir.

Après deux années d’interruption pour cause sanitaire, Résurgence renoue avec la tradition de ses soirées musicales toujours très attendues avec l’Ensemble Clapicello.

+33 6 72 98 33 93 https://resurgence-vendomois.fr/

