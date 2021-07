Saint-Pantaléon-les-Vignes Saint-Pantaléon-les-Vignes Drôme, Saint-Pantaléon-les-Vignes Soirée musicale à la Cave Saint-Pantaléon-les-Vignes Saint-Pantaléon-les-Vignes Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Pantaléon-les-Vignes Drôme Saint-Pantaléon-les-Vignes Pour fêter l’inauguration de notre sculpture monumentale d’un tire-bouchon, VALLEON FAIT SAUTER LE BOUCHON et organise une soirée musicale. Restauration sur place avec bar à vin et food-trucks. beatrice.roussin@valleon.fr +33 4 75 27 90 44 dernière mise à jour : 2021-06-25 par

Lieu Saint-Pantaléon-les-Vignes Adresse Cave coopérative de St Pantaléon 1 route de Nyons Ville Saint-Pantaléon-les-Vignes