Soirée musicale

Soirée musicale, 16 juillet 2022, . Soirée musicale

2022-07-16 19:00:00 – 2022-07-16 Sur le site du moulin, venez assister à une soirée musicale avec un concert de Francis CARNEJAC et des ROLLING DICE. Rajoutez de la gourmandise à cette soirée lors d’un repas champêtre avec jambon à la broche au menu. Sur le site du moulin, venez assister à une soirée musicale avec un concert de Francis CARNEJAC et des ROLLING DICE. Rajoutez de la gourmandise à cette soirée lors d’un repas champêtre avec jambon à la broche au menu. +33 6 70 22 00 52 Sur le site du moulin, venez assister à une soirée musicale avec un concert de Francis CARNEJAC et des ROLLING DICE. Rajoutez de la gourmandise à cette soirée lors d’un repas champêtre avec jambon à la broche au menu. dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville