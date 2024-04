SOIRÉE MUSIC HALL « LES ANNÉES 60 » Blain, vendredi 3 mai 2024.

La chorale Cantabile, fête ses 10 ans cette année et présente deux soirées music-hall « Les Années 60 », sous la direction de Ghislain Louvet. Tarif: 8 euros gratuit pour les moins de 16 ans.

Au programme Le Jazz et la Java, La Gadoue, Vous Permettez, Monsieur, Élucubrations d’Antoine, La Montagne, Nathalie, La Javanaise, Tous les Garçons et les Filles, Un Petit Oiseau, un Petit Poisson , Les Petits Papiers, etc.

Réservations sur HelloAsso ou au 06 71 74 61 65 8 8 EUR.

Rue Pierre Morin

Blain 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire

