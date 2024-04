Soirée Music Hall La Salvetat-sur-Agout, samedi 4 mai 2024.

Venez fêter le 80éme anniversaire du débarquement 1944-2024 avec Mamz’elle BEE et The Boys.

Retrouver l’ambiance des années 1945, autour d’un spectacle music-hall Swing

américain de grande qualité, avec démonstration de danse.

Cette soirée est destinée à fêter comme il se doit le 80éme anniversaire du

débarquement de Normandie, autour d’un repas raffiné et dans une ambiance

chaleureuse. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 19:00:00

fin : 2024-05-04 01:00:00

Salle des fêtes

La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie

