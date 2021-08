Lacanau Halles de la Gaîté Gironde, Lacanau Soirée musciale Halles de la Gaîté Lacanau Catégories d’évènement: Gironde

Lacanau

Soirée musciale Halles de la Gaîté, 18 septembre 2021, Lacanau. Soirée musciale

Halles de la Gaîté, le samedi 18 septembre à 18:30

### Assistez à des concerts pendant le marché des producteurs de pays ! Venez fêter les Journées européennes du patrimoine en musique ! La soirée débutera à 18h30 par les chants traditionnels occitans de l’association Lacan’Oc. A 20h, le groupe Smart Hobos vous jouera des mélodies venant tout droit du swing et du rockabilly des années 50’s. Restauration possible sur place dans le cadre du Marché des Producteurs de Pays.

Gratuit. Entrée libre.

Assistez à des concerts pendant le marché des producteurs de pays ! Halles de la Gaîté Avenue de la Libération, 33680 Lacanau Lacanau Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T18:30:00 2021-09-18T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lacanau Autres Lieu Halles de la Gaîté Adresse Avenue de la Libération, 33680 Lacanau Ville Lacanau lieuville Halles de la Gaîté Lacanau