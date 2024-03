Soirée Multifresques au MIX Le MIX Rouen, mercredi 24 avril 2024.

Soirée Multifresques au MIX Les Soirées Multifresques, c’est l’occasion d’échanger autour des enjeux écologiques avec des Fresques de la Mobilité et du Climat et une Animation kids : c’est gratuit et ouvert à toutes et tous ! Mercredi 24 avril, 17h30 Le MIX Sur inscription

Début : 2024-04-24T17:30:00+02:00 – 2024-04-24T20:00:00+02:00

Mercredi 24 avril, le MIX organise une Soirée Multifresques !

​​​Les Soirées Multifresques, c’est l’occasion de débattre et d’échanger autour des enjeux de la mobilité sobre et du numérique responsable !

Pendant 2 à 3 heures d’ateliers, coconstruisez une fresque avec des participants de tous les horizons : professionnels, membres du MIX, volontaires de l’Équipe Innovation Citoyenne et même simples curieux.

Au programme ​​:

La Fresque de la Mobilité (durée : 2h30)

La Fresque du Climat (durée : 2h30)

Animation kids ! (entre 6 et 11 ans)

C’est gratuit et ouvert à toutes et tous !

Sur INSCRIPTION uniquement !

Où ? : Au MIX – Laboratoire des Mobilités Innovantes – 18 rue Thouret, Rouen

Quand ? : mercredi 24 avril

Quelle heure ? : 17h30 – 20h

Informations et inscriptions ici : https://my.weezevent.com/mix-soiree-multifresques-24042024

Pas dispo ? Pas de panique ! Nous organisons régulièrement des soirées de sensibilisation !

Plus d’infos : www.mix-rouen.fr

