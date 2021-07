Aussois Aussois Aussois, Savoie Soirée multiactivités de la Buidonnière Aussois Aussois Catégories d’évènement: Aussois

Savoie

Soirée multiactivités de la Buidonnière Aussois, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Aussois. Soirée multiactivités de la Buidonnière 2021-07-15 20:30:00 20:30:00 – 2021-07-15 22:00:00 22:00:00 Route de Cottériat Base de loisirs La Buidonnière

Aussois Savoie Une soirée multiactivités familiale. Retrouvez-nous à la base de loisirs pour une soirée pétanque, corn holes, molky… A faire en famille !! +33 4 79 05 99 06 dernière mise à jour : 2021-07-05 par

Détails Catégories d’évènement: Aussois, Savoie Étiquettes évènement : Autres Lieu Aussois Adresse Route de Cottériat Base de loisirs La Buidonnière Ville Aussois lieuville 45.22641#6.74482