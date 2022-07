Soirée Mousse, Bal 14 juillet Moliets-et-Maa Moliets-et-Maa Catégories d’évènement: Landes

Landes EUR Vous n’avez encore rien de prévu pour la soirée du 14 juillet ? Venez faire la fête avec nous à l’occasion de la soirée mousse.

Au programme dès 18H, les petits seront à la soirée mousse ! Ensuite, vous assisterez au bal du 14 juillet dans lequel petits et grands pourront s’amuser pour célébrer la fête nationale. Ce sera un évènement festif dirigé par l’association Com’landes. Vous n’avez encore rien de prévu pour la soirée du 14 juillet ? Venez faire la fête avec nous à l’occasion de la soirée mousse.

