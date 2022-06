Soirée Moules-Frites Saint-Rémy-de-Provence, 12 août 2022, Saint-Rémy-de-Provence. Soirée Moules-Frites

2022-08-12 19:30:00 – 2022-08-12

En Prélude de la Féria : soirée Moules-Frites avec animation musicale Soirée Moules-Frites le vendredi 12 août sur la Place Général de Gaulle ! slcsaintremydeprovence@gmail.com +33 4 90 92 05 99 http://www.slcsaintremydeprovence.fr/

