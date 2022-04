Soirée moules frites Saint-Rambert-d’Albon Saint-Rambert-d'Albon Catégories d’évènement: 26140

Saint-Rambert-d’Albon 26140 Saint-Rambert-d’Albon EUR Soirée moules frites et animation magie. A vos inscriptions ! Joueuses, joueurs, membres du club Tennis club Rambertois, amis et familles, nous vous attendons nombreux. Les bénéfices seront reversé à l’Ukraine. tcr26140@gmail.com http://www.tennis-saint-rambert.fr/ Saint-Rambert-d’Albon

