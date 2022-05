Soirée Moules/Frites Pissos Pissos Catégories d’évènement: Landes

Pissos

Soirée Moules/Frites Pissos, 3 juin 2022, Pissos. Soirée Moules/Frites Pissos

2022-06-03 20:00:00 – 2022-06-03

Pissos Landes Pissos À l’occasion des fêtes du village, le cercle de l’union organise sa traditionnelle soirée Moules/Frites, suivi d’un concert. À l’occasion des fêtes du village, le cercle de l’union organise sa traditionnelle soirée Moules/Frites, suivi d’un concert. +33 5 58 08 90 85 À l’occasion des fêtes du village, le cercle de l’union organise sa traditionnelle soirée Moules/Frites, suivi d’un concert. Pissos

dernière mise à jour : 2022-04-28 par OT Cœur Haute Lande

Détails Catégories d’évènement: Landes, Pissos Autres Lieu Pissos Adresse Ville Pissos lieuville Pissos Departement Landes

Pissos Pissos Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pissos/

Soirée Moules/Frites Pissos 2022-06-03 was last modified: by Soirée Moules/Frites Pissos Pissos 3 juin 2022 Landes Pissos

Pissos Landes