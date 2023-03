Soirée moules frites par le Comité des fêtes de Pineuilh Pineuilh Catégories d’Évènement: 33220

33220 Le Comité des fêtes de Pineuilh vous propose une soirée moules frites.

Il convient d’apporter ses couverts.

Une animation musicale se déroulera tout au long de la soirée.

En cas de mauvais temps, repli sur la salle des fêtes.

